"التجارة": حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6
قالت: بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك .. بنزين 92
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6.
وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10.000 كم.
وزارة التجارة
استدعاء
"التجارة": حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-27
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6.
وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10.000 كم.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:39 AM
اخر تعديل
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:56 AM
"التجارة": حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6
قالت: بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك .. بنزين 92
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 3641 مركبة "HAVAL"-H6.
وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10.000 كم.