النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين هجوم الحوثي الإرهابي على جازان وخميس مشيط

بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

دان أمس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة جازان، وطائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه خميس مشيط، وذلك بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يمدها بالمال والسلاح، معتبرًا ذلك (جرائم حرب)، مجددًا وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين هجوم الحوثي الإرهابي على جازان وخميس مشيط
سبق

دان أمس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة جازان، وطائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه خميس مشيط، وذلك بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يمدها بالمال والسلاح، معتبرًا ذلك (جرائم حرب)، مجددًا وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
12:31 AM

"التعاون الإسلامي" تدين هجوم الحوثي الإرهابي على جازان وخميس مشيط

بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
328

دان أمس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة جازان، وطائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه خميس مشيط، وذلك بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يمدها بالمال والسلاح، معتبرًا ذلك (جرائم حرب)، مجددًا وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,964
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,267

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة