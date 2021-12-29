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مؤسسة التحلية و"إرواء" توقعان مذكرة تفاهم لرفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات الخيرية

لتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي

أبرمت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"؛ مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه والتي مثّلها المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة، فيما مثل الجمعية عبد الرحمن بن سعد الموسى.

وفي التفاصيل، نصت الاتفاقية التي جرى توقيعها، أمس الثلاثاء في مقر المؤسسة على التعاون بين الجهتين لتحسين الكفاءة الإنتاجية للمحطات الخيرية التي تحت إشراف المؤسسة.

وتُعزز الاتفاقية التكامل الاستراتيجي بين (التحلية) والقطاع الثالث متمثلاً في الجمعيات المتخصصة في المياه كجمعية إرواء في تحقيق التكامل بين قطاعات الدولة، ويُسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي للوصول إلى الرقم المستهدف 5 ٪ ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 م.

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مؤسسة التحلية و"إرواء" توقعان مذكرة تفاهم لرفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات الخيرية
سبق

أبرمت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"؛ مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه والتي مثّلها المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة، فيما مثل الجمعية عبد الرحمن بن سعد الموسى.

وفي التفاصيل، نصت الاتفاقية التي جرى توقيعها، أمس الثلاثاء في مقر المؤسسة على التعاون بين الجهتين لتحسين الكفاءة الإنتاجية للمحطات الخيرية التي تحت إشراف المؤسسة.

وتُعزز الاتفاقية التكامل الاستراتيجي بين (التحلية) والقطاع الثالث متمثلاً في الجمعيات المتخصصة في المياه كجمعية إرواء في تحقيق التكامل بين قطاعات الدولة، ويُسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي للوصول إلى الرقم المستهدف 5 ٪ ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 م.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
10:33 PM

مؤسسة التحلية و"إرواء" توقعان مذكرة تفاهم لرفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات الخيرية

لتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"؛ مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه والتي مثّلها المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة، فيما مثل الجمعية عبد الرحمن بن سعد الموسى.

وفي التفاصيل، نصت الاتفاقية التي جرى توقيعها، أمس الثلاثاء في مقر المؤسسة على التعاون بين الجهتين لتحسين الكفاءة الإنتاجية للمحطات الخيرية التي تحت إشراف المؤسسة.

وتُعزز الاتفاقية التكامل الاستراتيجي بين (التحلية) والقطاع الثالث متمثلاً في الجمعيات المتخصصة في المياه كجمعية إرواء في تحقيق التكامل بين قطاعات الدولة، ويُسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي للوصول إلى الرقم المستهدف 5 ٪ ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 م.

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