في اجتماعها الـ٣٤.. "الوثائق والدراسات الخليجية" تُدشِّن حساباتها الاجتماعية

بهدف أن تكون منصة موحدة لأخبار المراكز الأعضاء وفعالياتها

دَشّنت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، حساباتها الاجتماعية على المنصات الرقمية: ‏sgcdsGCC@ ؛ لتكون منصة موحدة لأخبار المراكز الأعضاء وفعالياتها.



جاء ذلك على هامش استضافة "مركز عيسى الثقافي" بدولة البحرين الاجتماع الـ٣٤ لمراكز الوثائق والدراسات الخليجية، برئاسة الأمين العام للأمانة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وبمشاركة رؤساء المراكز الخليجية.



تناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وعرض التقرير المالي والإداري للأمانة، والتصديق على محضر الاجتماع السابق الذي عقد في مركز الوثائق والمحفوظات بالرياض في العام ٢٠١٩م.



كما تداول أعضاء الأمانة طرق تنفيذ "الإستراتيجية الشاملة للأمانة" المقدمة من الأرشيف الوطني في أبوظبي، وكيفية وضع هيكلية واضحة لاستدامتها؛ حيث جرى عقد اجتماع جانبي مع الأعضاء لعرض الإستراتيجية واعتمادها من قبلهم.



وعرض مدير المركز السعودي للمحتوى الرقمي "رقمن" بدارة الملك عبدالعزيز؛ تصورًا عن الحل التقني المقترح للمنصة الرقمية المعرفية "خليجيانا"؛ المنصة الرقمية الموحدة لدول الخليج العربية، بغرض استخلاص الآراء حيال المنصة وما يمكن عمله لتحقيق أهدافها.



وعرضت هيئة الوثائق والبحوث بالشارقة، ودارة الشيخ سلطان القاسمي؛ دراسة للمُنجز من مشروع "موسوعة تاريخية مصورة لدول مجلس التعاون الخليجي"، وما استجد حيالها، كما قدمت هيئة الشارقة للوثائق والبحوث دراسة للمستجد في مشروع "مصطلحات الوثائق والأرشيف في الدول العربية".



وأطّلع أعضاء المجلس على ما أنجزه "مركز زايد للدراسات والبحوث" حول إصدار كتاب توثيقي عن تاريخ الخليج العربي المعاصر؛ استكمالًا لتنفيذ توصية سابقة بإصدار الكتاب.



كما عُقِدت ندوة فكرية بعنوان "الشيخ عبدالله بن خالد والتاريخ"، الرئيس الفخري السابق للأمانة، تعرض إنجازاته -رحمه الله- التي ساهمت في رفع المستوى الثقافي والأدبي في مملكة البحرين خاصة، وفي منطقة الخليج العربي بشكل عام، ومساهمته في تنمية وازدهار وطنه.