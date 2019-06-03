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أمير الجوف يتقدم المصلين في عيد الفطر ويستقبل المهنئين

بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا

يتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وسيستقبل أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصره بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه.

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أمير الجوف يتقدم المصلين في عيد الفطر ويستقبل المهنئين
سبق

يتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وسيستقبل أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصره بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:48 PM

أمير الجوف يتقدم المصلين في عيد الفطر ويستقبل المهنئين

بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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يتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وسيستقبل أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصره بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه.

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