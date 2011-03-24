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المجر ترحب بالمبادرة السعودية للحل السياسي للأزمة اليمنية

أدانت بشدة الهجمات الحوثية ضد أهداف مدنية وصناعية بالمملكة

رحبت وزارة الخارجية والتجارة المجرية بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية أمس، بما في ذلك مقترحاتها للحل السياسي للأزمة اليمنية، ودعت جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، وكذلك للتخفيف من أزمتها الإنسانية التي طال أمدها.

وأعربت وزارة الخارجية والتجارة المجرية، عن قلقها المتزايد بشأن الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها قوات الحوثي اليمنية ضد أهداف مدنية وصناعية نفطية في المملكة العربية السعودية، وأدانت بشدة هذه الهجمات والتهديدات.


وفيما يتعلق بالنزاع في اليمن، أعربت عن دعمها لكل جهد لتحقيق حل سلمي من خلال مفاوضات سياسية شاملة وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجر ترحب بالمبادرة السعودية للحل السياسي للأزمة اليمنية
سبق

رحبت وزارة الخارجية والتجارة المجرية بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية أمس، بما في ذلك مقترحاتها للحل السياسي للأزمة اليمنية، ودعت جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، وكذلك للتخفيف من أزمتها الإنسانية التي طال أمدها.

وأعربت وزارة الخارجية والتجارة المجرية، عن قلقها المتزايد بشأن الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها قوات الحوثي اليمنية ضد أهداف مدنية وصناعية نفطية في المملكة العربية السعودية، وأدانت بشدة هذه الهجمات والتهديدات.


وفيما يتعلق بالنزاع في اليمن، أعربت عن دعمها لكل جهد لتحقيق حل سلمي من خلال مفاوضات سياسية شاملة وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
11:21 PM

المجر ترحب بالمبادرة السعودية للحل السياسي للأزمة اليمنية

أدانت بشدة الهجمات الحوثية ضد أهداف مدنية وصناعية بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحبت وزارة الخارجية والتجارة المجرية بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية أمس، بما في ذلك مقترحاتها للحل السياسي للأزمة اليمنية، ودعت جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، وكذلك للتخفيف من أزمتها الإنسانية التي طال أمدها.

وأعربت وزارة الخارجية والتجارة المجرية، عن قلقها المتزايد بشأن الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها قوات الحوثي اليمنية ضد أهداف مدنية وصناعية نفطية في المملكة العربية السعودية، وأدانت بشدة هذه الهجمات والتهديدات.


وفيما يتعلق بالنزاع في اليمن، أعربت عن دعمها لكل جهد لتحقيق حل سلمي من خلال مفاوضات سياسية شاملة وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

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