بعد تجاوز "السودان" بصعوبة .. "مصر" إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا
تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضن الكاميرن منافساتها .
وحقق المنتخب المصري بطاقة التأهل بعد أن تجاوز عقبة نظيره السودان بهدف دون مقابل، مساء أمس الأربعاء.
هدف الفراعنة أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 .
بتلك النتيجة حل المنتخب المصري في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ،فيما ودع منتخب السودان البطولة برصيد نقطة واحدة .
بعد تجاوز "السودان" بصعوبة .. "مصر" إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-20
تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضن الكاميرن منافساتها .
وحقق المنتخب المصري بطاقة التأهل بعد أن تجاوز عقبة نظيره السودان بهدف دون مقابل، مساء أمس الأربعاء.
هدف الفراعنة أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 .
بتلك النتيجة حل المنتخب المصري في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ،فيما ودع منتخب السودان البطولة برصيد نقطة واحدة .
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:34 AM
بعد تجاوز "السودان" بصعوبة .. "مصر" إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا
تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضن الكاميرن منافساتها .
وحقق المنتخب المصري بطاقة التأهل بعد أن تجاوز عقبة نظيره السودان بهدف دون مقابل، مساء أمس الأربعاء.
هدف الفراعنة أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 .
بتلك النتيجة حل المنتخب المصري في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ،فيما ودع منتخب السودان البطولة برصيد نقطة واحدة .