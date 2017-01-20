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بعد تجاوز "السودان" بصعوبة .. "مصر" إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضن الكاميرن منافساتها .


وحقق المنتخب المصري بطاقة التأهل بعد أن تجاوز عقبة نظيره السودان بهدف دون مقابل، مساء أمس الأربعاء.


هدف الفراعنة أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 .

بتلك النتيجة حل المنتخب المصري في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ،فيما ودع منتخب السودان البطولة برصيد نقطة واحدة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد تجاوز "السودان" بصعوبة .. "مصر" إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا
سبق

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضن الكاميرن منافساتها .


وحقق المنتخب المصري بطاقة التأهل بعد أن تجاوز عقبة نظيره السودان بهدف دون مقابل، مساء أمس الأربعاء.


هدف الفراعنة أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 .

بتلك النتيجة حل المنتخب المصري في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ،فيما ودع منتخب السودان البطولة برصيد نقطة واحدة .

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:34 AM

بعد تجاوز "السودان" بصعوبة .. "مصر" إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,811

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضن الكاميرن منافساتها .


وحقق المنتخب المصري بطاقة التأهل بعد أن تجاوز عقبة نظيره السودان بهدف دون مقابل، مساء أمس الأربعاء.


هدف الفراعنة أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 .

بتلك النتيجة حل المنتخب المصري في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ،فيما ودع منتخب السودان البطولة برصيد نقطة واحدة .

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