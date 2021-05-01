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بطلب من إدارة "البلطان".. طاقم تحكيم أجنبي لقيادة "قمة الرياض" بين الهلال والشباب

كشفت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي عن طاقم التحكيم الذي سيقود "قمة الرياض"، التي تجمع الهلال والشباب في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، جاء تكليف اللجنة لطاقم روماني بعد طلب الإدارة الشبابية طاقمًا أجنبيًّا للمباراة الحاسمة التي تجمع الفريقين الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.

وتشكِّل مواجهة الهلال والشباب منعطفًا مهمًّا في مسيرة الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري؛ إذ يتساوى الفريقان بـ48 نقطة إلا أن الهلال يتصدر بفارق الأهداف.

الهلال الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بطلب من إدارة "البلطان".. طاقم تحكيم أجنبي لقيادة "قمة الرياض" بين الهلال والشباب
سبق

كشفت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي عن طاقم التحكيم الذي سيقود "قمة الرياض"، التي تجمع الهلال والشباب في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، جاء تكليف اللجنة لطاقم روماني بعد طلب الإدارة الشبابية طاقمًا أجنبيًّا للمباراة الحاسمة التي تجمع الفريقين الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.

وتشكِّل مواجهة الهلال والشباب منعطفًا مهمًّا في مسيرة الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري؛ إذ يتساوى الفريقان بـ48 نقطة إلا أن الهلال يتصدر بفارق الأهداف.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
11:34 PM

بطلب من إدارة "البلطان".. طاقم تحكيم أجنبي لقيادة "قمة الرياض" بين الهلال والشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي عن طاقم التحكيم الذي سيقود "قمة الرياض"، التي تجمع الهلال والشباب في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، جاء تكليف اللجنة لطاقم روماني بعد طلب الإدارة الشبابية طاقمًا أجنبيًّا للمباراة الحاسمة التي تجمع الفريقين الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.

وتشكِّل مواجهة الهلال والشباب منعطفًا مهمًّا في مسيرة الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري؛ إذ يتساوى الفريقان بـ48 نقطة إلا أن الهلال يتصدر بفارق الأهداف.

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