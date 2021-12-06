في مستهل جولته الخليجية.. مسقط تترقب زيارة ولي العهد اليوم

كمحطة أولى لتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين

أفادت قناة الإخبارية بأن العاصمة العمانية مسقط تتأهب لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مستهل جولته الخليجية لتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وسبقت التمهيد للزيارة، بحسب قناة الإخبارية، مجموعة من اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين السعوديين والعمانيين، لبحث آليات دعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.

ولفت تقرير القناة إلى أن أهمية منفذ الربع الخالي تتمثل في تقريب المسافة بين مسقط والرياض إلى 800 كم تقريباً، بجانب توطيد العلاقات بين الجانبين اجتماعياً واقتصادياً، خاصة ما يخص المشاريع الاستثمارية والخدمات اللوجستية المختلفة.

وتحظى زيارة سمو ولي العهد إلى مسقط، باهتمام الكتاب والمحللين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في كافة التخصصات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتفعيل عديد من مشروعات الطاقة والمشروعات الاقتصادية والزراعية والبيئية والتعدينية بين الجانبين.