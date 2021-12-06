النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مستهل جولته الخليجية.. مسقط تترقب زيارة ولي العهد اليوم

كمحطة أولى لتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين

أفادت قناة الإخبارية بأن العاصمة العمانية مسقط تتأهب لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مستهل جولته الخليجية لتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وسبقت التمهيد للزيارة، بحسب قناة الإخبارية، مجموعة من اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين السعوديين والعمانيين، لبحث آليات دعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.

ولفت تقرير القناة إلى أن أهمية منفذ الربع الخالي تتمثل في تقريب المسافة بين مسقط والرياض إلى 800 كم تقريباً، بجانب توطيد العلاقات بين الجانبين اجتماعياً واقتصادياً، خاصة ما يخص المشاريع الاستثمارية والخدمات اللوجستية المختلفة.

وتحظى زيارة سمو ولي العهد إلى مسقط، باهتمام الكتاب والمحللين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في كافة التخصصات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتفعيل عديد من مشروعات الطاقة والمشروعات الاقتصادية والزراعية والبيئية والتعدينية بين الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مستهل جولته الخليجية.. مسقط تترقب زيارة ولي العهد اليوم
سبق

أفادت قناة الإخبارية بأن العاصمة العمانية مسقط تتأهب لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مستهل جولته الخليجية لتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وسبقت التمهيد للزيارة، بحسب قناة الإخبارية، مجموعة من اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين السعوديين والعمانيين، لبحث آليات دعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.

ولفت تقرير القناة إلى أن أهمية منفذ الربع الخالي تتمثل في تقريب المسافة بين مسقط والرياض إلى 800 كم تقريباً، بجانب توطيد العلاقات بين الجانبين اجتماعياً واقتصادياً، خاصة ما يخص المشاريع الاستثمارية والخدمات اللوجستية المختلفة.

وتحظى زيارة سمو ولي العهد إلى مسقط، باهتمام الكتاب والمحللين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في كافة التخصصات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتفعيل عديد من مشروعات الطاقة والمشروعات الاقتصادية والزراعية والبيئية والتعدينية بين الجانبين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:14 AM

في مستهل جولته الخليجية.. مسقط تترقب زيارة ولي العهد اليوم

كمحطة أولى لتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,914

أفادت قناة الإخبارية بأن العاصمة العمانية مسقط تتأهب لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مستهل جولته الخليجية لتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وسبقت التمهيد للزيارة، بحسب قناة الإخبارية، مجموعة من اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين السعوديين والعمانيين، لبحث آليات دعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.

ولفت تقرير القناة إلى أن أهمية منفذ الربع الخالي تتمثل في تقريب المسافة بين مسقط والرياض إلى 800 كم تقريباً، بجانب توطيد العلاقات بين الجانبين اجتماعياً واقتصادياً، خاصة ما يخص المشاريع الاستثمارية والخدمات اللوجستية المختلفة.

وتحظى زيارة سمو ولي العهد إلى مسقط، باهتمام الكتاب والمحللين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في كافة التخصصات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتفعيل عديد من مشروعات الطاقة والمشروعات الاقتصادية والزراعية والبيئية والتعدينية بين الجانبين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,226
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,551
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة