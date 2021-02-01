النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

9 إجراءات وقائية أثناء أداء الصلوات بالمسجد الحرام لمنع تفشي "كورونا"

منها تعقيم اليدين وقياس درجة الحرارة وعدم إدخال المأكولات والمشروبات

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام.


وجاءت الإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كورونا" أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام، على النحو الآتي؛ ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاص، أو القراءة من الجوال.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
9 إجراءات وقائية أثناء أداء الصلوات بالمسجد الحرام لمنع تفشي "كورونا"
سبق

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام.


وجاءت الإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كورونا" أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام، على النحو الآتي؛ ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاص، أو القراءة من الجوال.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:18 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:36 AM

9 إجراءات وقائية أثناء أداء الصلوات بالمسجد الحرام لمنع تفشي "كورونا"

منها تعقيم اليدين وقياس درجة الحرارة وعدم إدخال المأكولات والمشروبات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,175

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام.


وجاءت الإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كورونا" أثناء أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام، على النحو الآتي؛ ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاص، أو القراءة من الجوال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,709
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,248
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,223
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,110

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة