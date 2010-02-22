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الحربي مساعداً لمدير "تعليم حائل"

صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بتكليف عارف بن محمد الحربي مساعداً لمدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنين- بإدارة التعليم بمنطقة حائل.

وقد أعرب الحربي عن بالغ اعتزازه بالثقة الغالية من نائب الوزير سائلاً الله عز وجل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله. كما قدم شكره لمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد.

وقدم الحربي شكره لجميع الزملاء والزميلات الذين ساندوه خلال عمله السابق "مدير إدارة التدريب والابتعاث" بحائل.

وأكد في الوقت نفسه أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة.

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الحربي مساعداً لمدير "تعليم حائل"
سبق

صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بتكليف عارف بن محمد الحربي مساعداً لمدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنين- بإدارة التعليم بمنطقة حائل.

وقد أعرب الحربي عن بالغ اعتزازه بالثقة الغالية من نائب الوزير سائلاً الله عز وجل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله. كما قدم شكره لمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد.

وقدم الحربي شكره لجميع الزملاء والزميلات الذين ساندوه خلال عمله السابق "مدير إدارة التدريب والابتعاث" بحائل.

وأكد في الوقت نفسه أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
11:25 PM

الحربي مساعداً لمدير "تعليم حائل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بتكليف عارف بن محمد الحربي مساعداً لمدير عام التعليم للشؤون التعليمية -بنين- بإدارة التعليم بمنطقة حائل.

وقد أعرب الحربي عن بالغ اعتزازه بالثقة الغالية من نائب الوزير سائلاً الله عز وجل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله. كما قدم شكره لمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد.

وقدم الحربي شكره لجميع الزملاء والزميلات الذين ساندوه خلال عمله السابق "مدير إدارة التدريب والابتعاث" بحائل.

وأكد في الوقت نفسه أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة.

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