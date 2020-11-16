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الأمم المتحدة قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنة في القدس الشرقية

"ملادينوف" حذَّر من أنها ستضرُّ بإقامة دولة فلسطينية

أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الاثنين عن القلق البالغ بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن فتح عملية العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس الشرقية.

وحذّر "ملادينوف" في بيان من أن المستوطنة إذا بُنيت ستعزز بشكل أكبر حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وتضر آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا في المستقبل، وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه بناء على حدود عام 1967، وكون القدس عاصمة للدولتين.

وشدّد على أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي.


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الأمم المتحدة قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنة في القدس الشرقية
سبق

أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الاثنين عن القلق البالغ بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن فتح عملية العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس الشرقية.

وحذّر "ملادينوف" في بيان من أن المستوطنة إذا بُنيت ستعزز بشكل أكبر حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وتضر آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا في المستقبل، وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه بناء على حدود عام 1967، وكون القدس عاصمة للدولتين.

وشدّد على أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي.


16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
08:53 PM

الأمم المتحدة قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنة في القدس الشرقية

"ملادينوف" حذَّر من أنها ستضرُّ بإقامة دولة فلسطينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الاثنين عن القلق البالغ بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن فتح عملية العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس الشرقية.

وحذّر "ملادينوف" في بيان من أن المستوطنة إذا بُنيت ستعزز بشكل أكبر حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وتضر آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا في المستقبل، وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه بناء على حدود عام 1967، وكون القدس عاصمة للدولتين.

وشدّد على أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي.


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