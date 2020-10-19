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أكثر من 7000 جولة رقابية نفّذتها أمانة تبوك خلال شهر صفر

بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة، أكثر من 7100 جولة رقابية منذ مطلع شهر صفر وحتى نهايته، شملت المنشآت الغذائية كافة؛ بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

واستهدفت أمانة تبوك -من خلال هذه الحملة الدائمة والرقابية- السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها.

وتواصل الفِرَق الرقابية بأمانة تبوك وبلديات المنطقة كافة -بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل المحفوظ- تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك، كما دعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (940).

أمانة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 7000 جولة رقابية نفّذتها أمانة تبوك خلال شهر صفر
سبق

نفّذت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة، أكثر من 7100 جولة رقابية منذ مطلع شهر صفر وحتى نهايته، شملت المنشآت الغذائية كافة؛ بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

واستهدفت أمانة تبوك -من خلال هذه الحملة الدائمة والرقابية- السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها.

وتواصل الفِرَق الرقابية بأمانة تبوك وبلديات المنطقة كافة -بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل المحفوظ- تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك، كما دعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (940).

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:06 PM

أكثر من 7000 جولة رقابية نفّذتها أمانة تبوك خلال شهر صفر

بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة، أكثر من 7100 جولة رقابية منذ مطلع شهر صفر وحتى نهايته، شملت المنشآت الغذائية كافة؛ بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

واستهدفت أمانة تبوك -من خلال هذه الحملة الدائمة والرقابية- السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها.

وتواصل الفِرَق الرقابية بأمانة تبوك وبلديات المنطقة كافة -بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل المحفوظ- تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك، كما دعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (940).

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