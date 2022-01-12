نادي الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الحادي عشر

شمل 6 أشواط

نظَّم ميدان نادي الفروسية بمنطقة حائل، حفل سباقه الحادي عشر على دعم نادي سباقات الخيال بستة أشواط.

وحصل على المركز الأول "ربحت سباق 1" الجواد "بوشنكي" للمالك حماد غريب الشمري، والمدرب فهد خلف العلياني، والخيال إياد الطريسي.

وحقق جائزة الشوط الثاني لـ"مفتوح مواليد 2019م" الجواد "مجدك لنا" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

وفازت بالشوط الثالث "مفتوح أفراس"، الفرس "المشرفية" للمالك هاني حصيني الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال مهدي الحبيل.

ونالت "زهرة بقعاء" المركز الأول في الشوط الرابع "للدرجة المبتدئة" بالخيال نواف الفيروز، والمالك والمدرب بندر عبدالله الغازي.

وحصل الجواد "أبي" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح الدرجات" للمالك سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال مهدي الحبيل.

وفي الشوط السادس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة " حقق الجواد "شيء البدر" المركز الأول للمالك بندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بالخيال خالد الشرار.

وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والدروع للفائزين.