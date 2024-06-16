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مبادرة "نستعد لسياحتنا" تدعم 100 شاب وشابة بالقطاع السياحي

تضمنت تقديم مجموعة من الدورات التدريبية في قيادة التغيير

قدَّم المستشار السياحي والأكاديمي ثامر الحربي مبادرة "نستعد لسياحتنا" بهدف دعم 100 شاب وشابة من السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة في السعودية.

وتضمنت المبادرة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية في قيادة التغيير. وتشمل المهارات اللازمة للنجاح الإداري للعالمين البروتوكول والإتيكيت؛ إذ تعرّف المتدربين على أهم المفاهيم والممارسات حول قواعد البروتوكول و"الإتيكيت"، إضافة إلى دورة الجودة في الخدمات السياحية؛ وهو ما يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية، واحترافية مقدمي تلك الخدمات.

كما شملت المبادرة دورة التسويق الإبداعي للخدمات السياحية. وفي اليوم الأخير قُدمت المبادرة و"يبنار" مفتوح حول تحديات ومستقبل العمل في قطاعات السياحة والضيافة باستضافة "محمد مرغلاني" المدير العام لفندق "الريتزكارلتون" الرياض لتقديم النصائح للمتدربين عن مهارات وعوامل نجاحهم بعملهم في قطاعات السياحة والضيافة.

وقُدمت الدورات لـ 100 شاب وشابة من العاملين في قطاعات السياحة والضيافة مجانًا، وبدون سداد أي رسوم على مدار خمسة أيام، مع منح جميع المتدربين شهادات حضور الدورات التي كان من هدفها تأهيل العاملين في بعض المهارات المهمة بقطاعات السياحة والضيافة؛ ما يساعدهم في الحفاظ والتميُّز في جهات عملهم بعد أزمة جائحة كورونا.


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مبادرة "نستعد لسياحتنا" تدعم 100 شاب وشابة بالقطاع السياحي
سبق

قدَّم المستشار السياحي والأكاديمي ثامر الحربي مبادرة "نستعد لسياحتنا" بهدف دعم 100 شاب وشابة من السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة في السعودية.

وتضمنت المبادرة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية في قيادة التغيير. وتشمل المهارات اللازمة للنجاح الإداري للعالمين البروتوكول والإتيكيت؛ إذ تعرّف المتدربين على أهم المفاهيم والممارسات حول قواعد البروتوكول و"الإتيكيت"، إضافة إلى دورة الجودة في الخدمات السياحية؛ وهو ما يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية، واحترافية مقدمي تلك الخدمات.

كما شملت المبادرة دورة التسويق الإبداعي للخدمات السياحية. وفي اليوم الأخير قُدمت المبادرة و"يبنار" مفتوح حول تحديات ومستقبل العمل في قطاعات السياحة والضيافة باستضافة "محمد مرغلاني" المدير العام لفندق "الريتزكارلتون" الرياض لتقديم النصائح للمتدربين عن مهارات وعوامل نجاحهم بعملهم في قطاعات السياحة والضيافة.

وقُدمت الدورات لـ 100 شاب وشابة من العاملين في قطاعات السياحة والضيافة مجانًا، وبدون سداد أي رسوم على مدار خمسة أيام، مع منح جميع المتدربين شهادات حضور الدورات التي كان من هدفها تأهيل العاملين في بعض المهارات المهمة بقطاعات السياحة والضيافة؛ ما يساعدهم في الحفاظ والتميُّز في جهات عملهم بعد أزمة جائحة كورونا.


15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:32 PM

مبادرة "نستعد لسياحتنا" تدعم 100 شاب وشابة بالقطاع السياحي

تضمنت تقديم مجموعة من الدورات التدريبية في قيادة التغيير

A A A
عيسى الحربي - الرياض
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قدَّم المستشار السياحي والأكاديمي ثامر الحربي مبادرة "نستعد لسياحتنا" بهدف دعم 100 شاب وشابة من السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة في السعودية.

وتضمنت المبادرة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية في قيادة التغيير. وتشمل المهارات اللازمة للنجاح الإداري للعالمين البروتوكول والإتيكيت؛ إذ تعرّف المتدربين على أهم المفاهيم والممارسات حول قواعد البروتوكول و"الإتيكيت"، إضافة إلى دورة الجودة في الخدمات السياحية؛ وهو ما يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية، واحترافية مقدمي تلك الخدمات.

كما شملت المبادرة دورة التسويق الإبداعي للخدمات السياحية. وفي اليوم الأخير قُدمت المبادرة و"يبنار" مفتوح حول تحديات ومستقبل العمل في قطاعات السياحة والضيافة باستضافة "محمد مرغلاني" المدير العام لفندق "الريتزكارلتون" الرياض لتقديم النصائح للمتدربين عن مهارات وعوامل نجاحهم بعملهم في قطاعات السياحة والضيافة.

وقُدمت الدورات لـ 100 شاب وشابة من العاملين في قطاعات السياحة والضيافة مجانًا، وبدون سداد أي رسوم على مدار خمسة أيام، مع منح جميع المتدربين شهادات حضور الدورات التي كان من هدفها تأهيل العاملين في بعض المهارات المهمة بقطاعات السياحة والضيافة؛ ما يساعدهم في الحفاظ والتميُّز في جهات عملهم بعد أزمة جائحة كورونا.


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