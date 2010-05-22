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شرطة جازان: ضبط 109 سيدات في تجمع مخالف بإحدى قاعات المناسبات بـ"أحد المسارحة"

تم اتخاذ الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

شرطة جازان فيروس كورونا الجديد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة جازان: ضبط 109 سيدات في تجمع مخالف بإحدى قاعات المناسبات بـ"أحد المسارحة"
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
07:49 PM
اخر تعديل
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
11:25 PM

شرطة جازان: ضبط 109 سيدات في تجمع مخالف بإحدى قاعات المناسبات بـ"أحد المسارحة"

تم اتخاذ الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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4,051

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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