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جامعة الملك خالد تُنهي إجراءات التحويل وتعلن معدلات الطلاب المقبولين

"القرني" أكد توحيد خطط التسجيل للطلبة ومعادلة كثير من المواد الدراسية

كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، عن انتهاء جميع عمليات التحويل لكل التخصصات، معلنًا معدلات الطلاب والطالبات الذين تم تحويلهم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، والمعدلات التي تم التوقف عندها.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "القرني" حرص الجامعة والعمادة على الشفافية من خلال إعلان أسباب قبول الطالب أو رفضه إلكترونيًّا، نافيًا وجود أي استثناءات.

ولفت "القرني" إلى توحيد خطط تسجيل الطلبة والطالبات، ومعادلة كثير من المواد الدراسية في مختلف الأقسام، مبينًا أن العمادة مستمرة في معالجة ما يردها من الكليات بشأن المعادلات حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ودعت العمادة الراغبين في الاطلاع على المعدلات التي توقف عندها التحويل إلى الدخول على موقع الجامعة.

جامعة الملك خالد

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جامعة الملك خالد تُنهي إجراءات التحويل وتعلن معدلات الطلاب المقبولين
سبق

كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، عن انتهاء جميع عمليات التحويل لكل التخصصات، معلنًا معدلات الطلاب والطالبات الذين تم تحويلهم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، والمعدلات التي تم التوقف عندها.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "القرني" حرص الجامعة والعمادة على الشفافية من خلال إعلان أسباب قبول الطالب أو رفضه إلكترونيًّا، نافيًا وجود أي استثناءات.

ولفت "القرني" إلى توحيد خطط تسجيل الطلبة والطالبات، ومعادلة كثير من المواد الدراسية في مختلف الأقسام، مبينًا أن العمادة مستمرة في معالجة ما يردها من الكليات بشأن المعادلات حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ودعت العمادة الراغبين في الاطلاع على المعدلات التي توقف عندها التحويل إلى الدخول على موقع الجامعة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:50 PM

جامعة الملك خالد تُنهي إجراءات التحويل وتعلن معدلات الطلاب المقبولين

"القرني" أكد توحيد خطط التسجيل للطلبة ومعادلة كثير من المواد الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، عن انتهاء جميع عمليات التحويل لكل التخصصات، معلنًا معدلات الطلاب والطالبات الذين تم تحويلهم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، والمعدلات التي تم التوقف عندها.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "القرني" حرص الجامعة والعمادة على الشفافية من خلال إعلان أسباب قبول الطالب أو رفضه إلكترونيًّا، نافيًا وجود أي استثناءات.

ولفت "القرني" إلى توحيد خطط تسجيل الطلبة والطالبات، ومعادلة كثير من المواد الدراسية في مختلف الأقسام، مبينًا أن العمادة مستمرة في معالجة ما يردها من الكليات بشأن المعادلات حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ودعت العمادة الراغبين في الاطلاع على المعدلات التي توقف عندها التحويل إلى الدخول على موقع الجامعة.

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