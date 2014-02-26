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"بايدن" أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار باليمن

خادم الحرمين يستعرض قضايا المنطقة وتطوراتها في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي

خادم الحرمين يستعرض قضايا المنطقة وتطوراتها في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي

"بايدن" أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار باليمن

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الأمريكي بمناسبة توليه منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الأمريكي بايدن جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية العلاقات السعودية الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستعرض قضايا المنطقة وتطوراتها في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الأمريكي بمناسبة توليه منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:03 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
02:28 AM

خادم الحرمين يستعرض قضايا المنطقة وتطوراتها في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي

"بايدن" أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار باليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الأمريكي بمناسبة توليه منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

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