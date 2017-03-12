مدير صحة الطائف يتفقد "مستشفى ظلم" ويطلع على الإجراءات الوقائية من "كورونا"

وقف على سير العمل وزار المرضى والتقى الأهالي واجتمع بالموظفين وأشاد بـ"روح الفريق"

قام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بزيارة تفقدية لمستشفى ظلم العام صباح اليوم الخميس.

واستهل القحطاني زيارته للمنطقة بزيارة لمركز ظلم الإداري، والتقى بنائب رئيس المركز فهد القثامي الذي استعرض مميزات المنطقة التي تقع على طرق رئيسية وتحيط بها المحميات الطبيعية ومناجم الذهب.

ووقف القحطاني بعد ذلك على سير العمل في أقسام مستشفى ظلم العام، وكان في استقباله مدير المستشفى الصيدلي نبيه الذيابي حيث قام مدير صحة الطائف بجولة على قسم الطوارئ وأقسام العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، إضافة إلى عدد من مرافق الخدمات العامة بالمستشفى.

وخلال الجولة اطلع مدير صحة الطائف آلية الفرز البصري لمراجعي قسم الطوارئ والإجراءات الوقائية والتوعوية التي ينفذها مستشفى ظلم العام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واطّلع القحطاني على سير الأعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في المستشفى، منها مشروع المسجد الذي بدأت عملية تنفيذه داخل المستشفى، ومشروع غرف العزل الجديدة ومشروع احلال أنظمة إطفاء الحريق.

"القحطاني" زار عددًا من المرضى واطمأن على صحتهم، كما التقى بعدد من أهالي المنطقة واستمع لمطالبهم، فيما اجتمع بمنسوبي المستشفى لمناقشة الملاحظات والتوجيه بتلافيها والاستماع للمتطلبات.

وأشاد مدير صحة الطائف في نهاية الجولة بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو مستشفى ظلم لخدمة المنومين والمراجعين وتطور الخدمات الصحية بالمستشفى والإنجازات التي حققها، مبدياً إعجابه بروح الفريق الواحد التي يتمتع بها موظفو المستشفى، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد وتعاون الموظفين فيما بينهم يعد من أساس نجاح أي عمل .

ووجّه القحطاني ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.