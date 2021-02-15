النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يشارك احتفال السفارة الأمريكية باليوم الوطني لبلادها

بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين

شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس في حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر السفارة الأمريكية بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يشارك احتفال السفارة الأمريكية باليوم الوطني لبلادها
سبق

شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس في حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:18 AM

أمير الرياض يشارك احتفال السفارة الأمريكية باليوم الوطني لبلادها

بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,141

شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس في حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,580
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,258
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,690

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة