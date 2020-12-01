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118 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة المكرّمة

منذ بدء العمل بها وخلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية

قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في مكة المكرّمة لـ 118 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية وهي "مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة بقطاع الجموم - مركز غران بقطاع خليص - مركز الكامل بقطاع الكامل".

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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118 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة المكرّمة
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في مكة المكرّمة لـ 118 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية وهي "مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة بقطاع الجموم - مركز غران بقطاع خليص - مركز الكامل بقطاع الكامل".

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
12:05 PM

118 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة المكرّمة

منذ بدء العمل بها وخلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في مكة المكرّمة لـ 118 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية وهي "مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة بقطاع الجموم - مركز غران بقطاع خليص - مركز الكامل بقطاع الكامل".

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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