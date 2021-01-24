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"الصحة العالمية": "أوميكرون" قد ينهي "كورونا" في أوروبا

"كلوغه" رجح اكتساب الأفراد مناعة جماعية

أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، اليوم (الأحد) أن المتحوّر أوميكرون الذي قد يصيب 60 في المئة من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء "كوفيد-19" في المنطقة، وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.


وقال "كلوغه": "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حذر من واقع تغيّر الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم".

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"الصحة العالمية": "أوميكرون" قد ينهي "كورونا" في أوروبا
سبق

أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، اليوم (الأحد) أن المتحوّر أوميكرون الذي قد يصيب 60 في المئة من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء "كوفيد-19" في المنطقة، وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.


وقال "كلوغه": "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حذر من واقع تغيّر الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:00 PM

"الصحة العالمية": "أوميكرون" قد ينهي "كورونا" في أوروبا

"كلوغه" رجح اكتساب الأفراد مناعة جماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، اليوم (الأحد) أن المتحوّر أوميكرون الذي قد يصيب 60 في المئة من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء "كوفيد-19" في المنطقة، وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.


وقال "كلوغه": "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حذر من واقع تغيّر الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم".

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