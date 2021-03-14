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في 25 و30 من مارس الجاري.. الأخضر يواجه الكويت وفلسطين في "مرسول بارك"

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكويتي "ودياً" يوم 25 مارس، وذلك على أرض ملعب "مرسول بارك " بالرياض كما يستضيف الأخضر نظيره الفلسطيني على ذات الملعب في 30 من مارس الجاري، على ذات الملعب ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين .
وكانت إدارة ملعب "مرسول بارك" قد أكملت الجاهزية لاستضافة مباريات الأخضر بعد أن شهد الملعب تطورًا كبيرًا في الجوانب الفنية والتقنية والإدارية، وفق أفضل المعايير الفنية المتبعة في الملاعب الرياضية العالمية.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ملعب مرسول بارك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في 25 و30 من مارس الجاري.. الأخضر يواجه الكويت وفلسطين في "مرسول بارك"
سبق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكويتي "ودياً" يوم 25 مارس، وذلك على أرض ملعب "مرسول بارك " بالرياض كما يستضيف الأخضر نظيره الفلسطيني على ذات الملعب في 30 من مارس الجاري، على ذات الملعب ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين .
وكانت إدارة ملعب "مرسول بارك" قد أكملت الجاهزية لاستضافة مباريات الأخضر بعد أن شهد الملعب تطورًا كبيرًا في الجوانب الفنية والتقنية والإدارية، وفق أفضل المعايير الفنية المتبعة في الملاعب الرياضية العالمية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
03:14 PM

في 25 و30 من مارس الجاري.. الأخضر يواجه الكويت وفلسطين في "مرسول بارك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكويتي "ودياً" يوم 25 مارس، وذلك على أرض ملعب "مرسول بارك " بالرياض كما يستضيف الأخضر نظيره الفلسطيني على ذات الملعب في 30 من مارس الجاري، على ذات الملعب ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين .
وكانت إدارة ملعب "مرسول بارك" قد أكملت الجاهزية لاستضافة مباريات الأخضر بعد أن شهد الملعب تطورًا كبيرًا في الجوانب الفنية والتقنية والإدارية، وفق أفضل المعايير الفنية المتبعة في الملاعب الرياضية العالمية.

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