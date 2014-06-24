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بعد إطلاقها بـ 4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي

تم الإبلاغ عن وجودها في حظائر ومزارع خاصة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لاثنين من الوعول البرية وهي ميتة والتي اختلف في موقعها، فيما تؤكد مصادر "سبق" صحة المقطع وأنه في محافظة بلجرشي ضمن الـ20 وعلاً المهددة بالانقراض والتي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صباح السبت بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي، تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز صباح السبت.

وأكد لـ"سبق" محمد حسن الزهراني مدير مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالباحة الحادثة بقوله "المقطع صحيح وهي عبارة عن وعلين تم الإبلاغ عن وجودهما في حظائر ومزارع خاصة نفقت اليوم داخل المنتزه قبل نقلها لمركز الأبحاث".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إطلاقها بـ 4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لاثنين من الوعول البرية وهي ميتة والتي اختلف في موقعها، فيما تؤكد مصادر "سبق" صحة المقطع وأنه في محافظة بلجرشي ضمن الـ20 وعلاً المهددة بالانقراض والتي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صباح السبت بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي، تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز صباح السبت.

وأكد لـ"سبق" محمد حسن الزهراني مدير مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالباحة الحادثة بقوله "المقطع صحيح وهي عبارة عن وعلين تم الإبلاغ عن وجودهما في حظائر ومزارع خاصة نفقت اليوم داخل المنتزه قبل نقلها لمركز الأبحاث".

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
11:34 PM

بعد إطلاقها بـ 4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي

تم الإبلاغ عن وجودها في حظائر ومزارع خاصة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
22
27,672

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لاثنين من الوعول البرية وهي ميتة والتي اختلف في موقعها، فيما تؤكد مصادر "سبق" صحة المقطع وأنه في محافظة بلجرشي ضمن الـ20 وعلاً المهددة بالانقراض والتي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صباح السبت بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي، تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز صباح السبت.

وأكد لـ"سبق" محمد حسن الزهراني مدير مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالباحة الحادثة بقوله "المقطع صحيح وهي عبارة عن وعلين تم الإبلاغ عن وجودهما في حظائر ومزارع خاصة نفقت اليوم داخل المنتزه قبل نقلها لمركز الأبحاث".

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