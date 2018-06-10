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"تويتر" تطلق رسميًّا خدمة مقتبسة من "إنستجرام".. تختفي بعد 24 ساعة

يمكن تحميلها عبر تحديث جديد بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميًّا، تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستجرام" و"سناب شات".

وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة بإمكانية نشر قصص على "تويتر" أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، والتي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط.

ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

ولن يُسمح حتى الآن لمستخدمي "تويتر" بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.

ولتشغيل تلك التقنية عبر "تويتر"، يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.

وكانت "تويتر" قد أعلنت في مارس الماضي عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميًّا.

تويتر فليتس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تطلق رسميًّا خدمة مقتبسة من "إنستجرام".. تختفي بعد 24 ساعة
سبق

أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميًّا، تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستجرام" و"سناب شات".

وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة بإمكانية نشر قصص على "تويتر" أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، والتي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط.

ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

ولن يُسمح حتى الآن لمستخدمي "تويتر" بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.

ولتشغيل تلك التقنية عبر "تويتر"، يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.

وكانت "تويتر" قد أعلنت في مارس الماضي عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميًّا.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:13 PM

"تويتر" تطلق رسميًّا خدمة مقتبسة من "إنستجرام".. تختفي بعد 24 ساعة

يمكن تحميلها عبر تحديث جديد بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميًّا، تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "إنستجرام" و"سناب شات".

وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة بإمكانية نشر قصص على "تويتر" أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، والتي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط.

ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

ولن يُسمح حتى الآن لمستخدمي "تويتر" بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.

ولتشغيل تلك التقنية عبر "تويتر"، يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.

وكانت "تويتر" قد أعلنت في مارس الماضي عن تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميًّا.

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