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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في السطو على عدد من المدارس

تم استرداد بعض المسروقات وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في السطو على عدد من المدارس في مدينة الرياض وسرقة ما تحويه من تجهيزاتٍ، وارتكاب جرائم سرقة بطاريات المركبات المتوقفة، حيث تم استرداد بعض المسروقات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في السطو على عدد من المدارس
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في السطو على عدد من المدارس في مدينة الرياض وسرقة ما تحويه من تجهيزاتٍ، وارتكاب جرائم سرقة بطاريات المركبات المتوقفة، حيث تم استرداد بعض المسروقات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
05:47 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في السطو على عدد من المدارس

تم استرداد بعض المسروقات وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في السطو على عدد من المدارس في مدينة الرياض وسرقة ما تحويه من تجهيزاتٍ، وارتكاب جرائم سرقة بطاريات المركبات المتوقفة، حيث تم استرداد بعض المسروقات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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