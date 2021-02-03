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استياء من تهور السائقين على طريق بلغازي – الداير واستهداف أجهزة الرصد

الأهالي طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة

اشتكى عدد من سكان بلغازي الواقعة شرق شمال محافظة العيدابي بمنطقة جازان، من تهور بعض السائقين وسرعتهم الزائدة على طريق بلغازي الداير بني مالك، وكذلك الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي بشكل متكرر، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة.

وتعرضت العديد من أجهزة الرصد على ذلك الطريق لاعتداءات متكررة، منها ما يتم إسقاطه على الأرض ورشه بالصباغ أو حرقه وسرقة مكونات الأجهزة الداخلية.

ووفقًا للمعلومات فإن الأجهزة المعنية تتخذ إجراءاتها للإيقاع بالمتهمين في الاعتداء على تلك الأجهزة.

يشار إلى أن وجود الأجهزة خفض نسبة الحوادث المميتة على الطريق بنسب ملحوظة وفقاً لمعلومات حصلت عليها "سبق".

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استياء من تهور السائقين على طريق بلغازي – الداير واستهداف أجهزة الرصد
سبق

اشتكى عدد من سكان بلغازي الواقعة شرق شمال محافظة العيدابي بمنطقة جازان، من تهور بعض السائقين وسرعتهم الزائدة على طريق بلغازي الداير بني مالك، وكذلك الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي بشكل متكرر، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة.

وتعرضت العديد من أجهزة الرصد على ذلك الطريق لاعتداءات متكررة، منها ما يتم إسقاطه على الأرض ورشه بالصباغ أو حرقه وسرقة مكونات الأجهزة الداخلية.

ووفقًا للمعلومات فإن الأجهزة المعنية تتخذ إجراءاتها للإيقاع بالمتهمين في الاعتداء على تلك الأجهزة.

يشار إلى أن وجود الأجهزة خفض نسبة الحوادث المميتة على الطريق بنسب ملحوظة وفقاً لمعلومات حصلت عليها "سبق".

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
05:40 PM

استياء من تهور السائقين على طريق بلغازي – الداير واستهداف أجهزة الرصد

الأهالي طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
2,470

اشتكى عدد من سكان بلغازي الواقعة شرق شمال محافظة العيدابي بمنطقة جازان، من تهور بعض السائقين وسرعتهم الزائدة على طريق بلغازي الداير بني مالك، وكذلك الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي بشكل متكرر، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة.

وتعرضت العديد من أجهزة الرصد على ذلك الطريق لاعتداءات متكررة، منها ما يتم إسقاطه على الأرض ورشه بالصباغ أو حرقه وسرقة مكونات الأجهزة الداخلية.

ووفقًا للمعلومات فإن الأجهزة المعنية تتخذ إجراءاتها للإيقاع بالمتهمين في الاعتداء على تلك الأجهزة.

يشار إلى أن وجود الأجهزة خفض نسبة الحوادث المميتة على الطريق بنسب ملحوظة وفقاً لمعلومات حصلت عليها "سبق".

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