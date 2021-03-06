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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا

الوزارة حثت الجميع على المبادرة بالتطعيم

أكدت "الصحة" أنها تتوسع حاليًا في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا؛ لتشمل كافة مناطق المملكة؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا؛ مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (378) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2650)؛ منها (494) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379474) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (370300) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد خمس حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة، كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا
سبق

أكدت "الصحة" أنها تتوسع حاليًا في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا؛ لتشمل كافة مناطق المملكة؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا؛ مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (378) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2650)؛ منها (494) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379474) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (370300) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد خمس حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة، كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
04:15 PM

"الصحة": نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا

الوزارة حثت الجميع على المبادرة بالتطعيم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,175

أكدت "الصحة" أنها تتوسع حاليًا في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا؛ لتشمل كافة مناطق المملكة؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا؛ مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (378) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2650)؛ منها (494) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379474) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (370300) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد خمس حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة، كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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