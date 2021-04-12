النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الأوروبي يعاقب 8 مسؤولين إيرانيين شاركوا في قمع احتجاجات 2019

ينتمون إلى "الحرس الثوري" و"الباسيج"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على 8 مسؤولين أمنيين إيرانيين، في إطار قمع المظاهرات التي شهدتها العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية في 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأقر رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالشرطة الإيرانية علي رضا أدياني، بمشاركة مليشيات الحرس الثوري والباسيج في قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اعتراضاً على زيادة أسعار البنزين لنحو ثلاثة أضعاف.

وذكر "أديني" لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن قوات الأمن كانت وحدها في المشهد خلال الاحتجاجات الأخيرة حتى ظهر الأحد 17 نوفمبر 2019، لكن بعد امتداد واتساع المصادمات منذ ظهر اليوم نفسه، دخلت عناصر الحرس الثوري والباسيج إلى المشهد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الاتحاد الأوروبي يعاقب 8 مسؤولين إيرانيين شاركوا في قمع احتجاجات 2019
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على 8 مسؤولين أمنيين إيرانيين، في إطار قمع المظاهرات التي شهدتها العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية في 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأقر رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالشرطة الإيرانية علي رضا أدياني، بمشاركة مليشيات الحرس الثوري والباسيج في قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اعتراضاً على زيادة أسعار البنزين لنحو ثلاثة أضعاف.

وذكر "أديني" لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن قوات الأمن كانت وحدها في المشهد خلال الاحتجاجات الأخيرة حتى ظهر الأحد 17 نوفمبر 2019، لكن بعد امتداد واتساع المصادمات منذ ظهر اليوم نفسه، دخلت عناصر الحرس الثوري والباسيج إلى المشهد.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:57 PM

الاتحاد الأوروبي يعاقب 8 مسؤولين إيرانيين شاركوا في قمع احتجاجات 2019

ينتمون إلى "الحرس الثوري" و"الباسيج"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على 8 مسؤولين أمنيين إيرانيين، في إطار قمع المظاهرات التي شهدتها العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية في 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأقر رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالشرطة الإيرانية علي رضا أدياني، بمشاركة مليشيات الحرس الثوري والباسيج في قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اعتراضاً على زيادة أسعار البنزين لنحو ثلاثة أضعاف.

وذكر "أديني" لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن قوات الأمن كانت وحدها في المشهد خلال الاحتجاجات الأخيرة حتى ظهر الأحد 17 نوفمبر 2019، لكن بعد امتداد واتساع المصادمات منذ ظهر اليوم نفسه، دخلت عناصر الحرس الثوري والباسيج إلى المشهد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,075
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,256
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة