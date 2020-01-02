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رجل أمن بالحد الجنوبي ينقذ خمسينيًّا حاول الانتحار بطريق "جدة - جازان"

بالقرب من منطقة الشعيبة بعد أن ألقى بنفسه وسط الطريق

أسهم رجل أمن يعمل في الحد الجنوبي، في إنقاذ خمسيني حاول إيذاء نفسه، على طريق الساحل الدولي "جدة - جازان"، بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة، بعد أن ألقى بنفسه وسط الطريق.

وفي التفاصيل، كما رواها رجل الأمن مخلد بن أحمد الحربي الذي يعمل في حرس الحدود بالحد الجنوبي؛ أنه في أثناء مروره بطريق الساحل الدولي "جدة - جازان" بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة، عصر اليوم، تفاجأ بشخص مستلقٍ على الإسفلت في العقد الخامس من عمره، محاولاً الانتحار ومعرضاً نفسه للخطر والإيذاء.

وقال "الحربي": كان الشخص مستلقيًا في منتصف الطريق بطريقة غريبة؛ ما اضطرني إلى إيقاف المركبة والترجّل منها على الفور، لإنقاذه، وقد تمّت السيطرة عليه بعد أن قاوم وصعد فوق إحدى المركبات التي كانت تسير في الطريق ذاته، دون أن يُصاب بأي أذى ولله الحمد.

وأشار إلى أنه تمكّن من السيطرة عليه بمساعدة عدد من سالكي الطريق والتحفظ عليه لحين وصول رجال قوات أمن الطرق، الذين تولوا استلامه، فيما باشر الهلال الأحمر السعودي الحادثة وتولى نقله إلى المستشفى.

الطريق الساحلي انتحار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رجل أمن بالحد الجنوبي ينقذ خمسينيًّا حاول الانتحار بطريق "جدة - جازان"
سبق

أسهم رجل أمن يعمل في الحد الجنوبي، في إنقاذ خمسيني حاول إيذاء نفسه، على طريق الساحل الدولي "جدة - جازان"، بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة، بعد أن ألقى بنفسه وسط الطريق.

وفي التفاصيل، كما رواها رجل الأمن مخلد بن أحمد الحربي الذي يعمل في حرس الحدود بالحد الجنوبي؛ أنه في أثناء مروره بطريق الساحل الدولي "جدة - جازان" بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة، عصر اليوم، تفاجأ بشخص مستلقٍ على الإسفلت في العقد الخامس من عمره، محاولاً الانتحار ومعرضاً نفسه للخطر والإيذاء.

وقال "الحربي": كان الشخص مستلقيًا في منتصف الطريق بطريقة غريبة؛ ما اضطرني إلى إيقاف المركبة والترجّل منها على الفور، لإنقاذه، وقد تمّت السيطرة عليه بعد أن قاوم وصعد فوق إحدى المركبات التي كانت تسير في الطريق ذاته، دون أن يُصاب بأي أذى ولله الحمد.

وأشار إلى أنه تمكّن من السيطرة عليه بمساعدة عدد من سالكي الطريق والتحفظ عليه لحين وصول رجال قوات أمن الطرق، الذين تولوا استلامه، فيما باشر الهلال الأحمر السعودي الحادثة وتولى نقله إلى المستشفى.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
10:12 PM

رجل أمن بالحد الجنوبي ينقذ خمسينيًّا حاول الانتحار بطريق "جدة - جازان"

بالقرب من منطقة الشعيبة بعد أن ألقى بنفسه وسط الطريق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
19
49,423

أسهم رجل أمن يعمل في الحد الجنوبي، في إنقاذ خمسيني حاول إيذاء نفسه، على طريق الساحل الدولي "جدة - جازان"، بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة، بعد أن ألقى بنفسه وسط الطريق.

وفي التفاصيل، كما رواها رجل الأمن مخلد بن أحمد الحربي الذي يعمل في حرس الحدود بالحد الجنوبي؛ أنه في أثناء مروره بطريق الساحل الدولي "جدة - جازان" بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة، عصر اليوم، تفاجأ بشخص مستلقٍ على الإسفلت في العقد الخامس من عمره، محاولاً الانتحار ومعرضاً نفسه للخطر والإيذاء.

وقال "الحربي": كان الشخص مستلقيًا في منتصف الطريق بطريقة غريبة؛ ما اضطرني إلى إيقاف المركبة والترجّل منها على الفور، لإنقاذه، وقد تمّت السيطرة عليه بعد أن قاوم وصعد فوق إحدى المركبات التي كانت تسير في الطريق ذاته، دون أن يُصاب بأي أذى ولله الحمد.

وأشار إلى أنه تمكّن من السيطرة عليه بمساعدة عدد من سالكي الطريق والتحفظ عليه لحين وصول رجال قوات أمن الطرق، الذين تولوا استلامه، فيما باشر الهلال الأحمر السعودي الحادثة وتولى نقله إلى المستشفى.

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