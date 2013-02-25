البحرين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون"

يُمنح على جرعة واحدة

ذكرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم (الخميس)، أن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يُمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك، بحسب ما أوردت "رويترز".

وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجاناً، 4 أنواع من اللقاحات هي: "فايزر- بيونتيك"، و"سينوفارم" الصيني، و"أكسفورد-أسترازينيكا، و"سبوتنيك في" الروسي.