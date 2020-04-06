وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.

"الصحة" اللبنانية: 14 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-06 سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 01:59 PM

"الصحة" اللبنانية: 14 إصابة جديدة بكورونا إجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 19 حالة





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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.