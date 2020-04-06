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"الصحة" اللبنانية: 14 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 19 حالة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.

وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة" اللبنانية: 14 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:59 PM

"الصحة" اللبنانية: 14 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 19 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم، إن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس، وسُجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.

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