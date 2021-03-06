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النائب العام يوجّه بالقبض على شاب تلفّظ واعتدى على فتاة

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه شاباً يتلفّظ على فتاتيْن تسيران في الشارع بألفاظٍ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي، فقد أصدر معالي النائب العام أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقه، والتوجيه بسرعة القبض عليه، والتحقيق معه، وتحويله إلى المحكمة المختصّة لينال جزاءه العادل.

وقال المصدر المسؤول، إن النيابة العامة تولي الحريات الخاصّة المنضبطة بضوابط الشرع والقانون أهمية كبرى، ولا تسمح بأيّ حالٍ من الأحوال بانتهاكها أو التعريض بها، وستلاحق المعتدين على النظام العام وحريات المواطنين والمقيمين، ولن تألو جهداً في تجريم أفعالهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

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النائب العام يوجّه بالقبض على شاب تلفّظ واعتدى على فتاة
سبق

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه شاباً يتلفّظ على فتاتيْن تسيران في الشارع بألفاظٍ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي، فقد أصدر معالي النائب العام أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقه، والتوجيه بسرعة القبض عليه، والتحقيق معه، وتحويله إلى المحكمة المختصّة لينال جزاءه العادل.

وقال المصدر المسؤول، إن النيابة العامة تولي الحريات الخاصّة المنضبطة بضوابط الشرع والقانون أهمية كبرى، ولا تسمح بأيّ حالٍ من الأحوال بانتهاكها أو التعريض بها، وستلاحق المعتدين على النظام العام وحريات المواطنين والمقيمين، ولن تألو جهداً في تجريم أفعالهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
01:41 PM
اخر تعديل
06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
03:09 PM

النائب العام يوجّه بالقبض على شاب تلفّظ واعتدى على فتاة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
8,766

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه شاباً يتلفّظ على فتاتيْن تسيران في الشارع بألفاظٍ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي، فقد أصدر معالي النائب العام أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقه، والتوجيه بسرعة القبض عليه، والتحقيق معه، وتحويله إلى المحكمة المختصّة لينال جزاءه العادل.

وقال المصدر المسؤول، إن النيابة العامة تولي الحريات الخاصّة المنضبطة بضوابط الشرع والقانون أهمية كبرى، ولا تسمح بأيّ حالٍ من الأحوال بانتهاكها أو التعريض بها، وستلاحق المعتدين على النظام العام وحريات المواطنين والمقيمين، ولن تألو جهداً في تجريم أفعالهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

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