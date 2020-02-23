النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض تضبط مصنع آيس كريم في وحدة سكنية بالملز

عمالة بلا شهادات صحية ويفتقر للنظافة ولا توجد تراخيص

ضبطت أمانة منطقة الرياض، بمساندة الجهات الأمنية، وحدة سكنية بحي الملز استخدمتها عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ لتصنيع وتجهيز وتخزين الآيس كريم دون ترخيص نظامي.

وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها سجّلوا خلال التفتيش افتقار بيئة الموقع لأدنى مستويات النظافة، وتم إغلاقه واستدعاء المخالف وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

أمانة منطقة الرياض مصنع آيس كريم حي الملز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض تضبط مصنع آيس كريم في وحدة سكنية بالملز
سبق

ضبطت أمانة منطقة الرياض، بمساندة الجهات الأمنية، وحدة سكنية بحي الملز استخدمتها عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ لتصنيع وتجهيز وتخزين الآيس كريم دون ترخيص نظامي.

وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها سجّلوا خلال التفتيش افتقار بيئة الموقع لأدنى مستويات النظافة، وتم إغلاقه واستدعاء المخالف وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
02:55 PM

أمانة الرياض تضبط مصنع آيس كريم في وحدة سكنية بالملز

عمالة بلا شهادات صحية ويفتقر للنظافة ولا توجد تراخيص

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
776

ضبطت أمانة منطقة الرياض، بمساندة الجهات الأمنية، وحدة سكنية بحي الملز استخدمتها عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ لتصنيع وتجهيز وتخزين الآيس كريم دون ترخيص نظامي.

وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها سجّلوا خلال التفتيش افتقار بيئة الموقع لأدنى مستويات النظافة، وتم إغلاقه واستدعاء المخالف وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,052
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,873

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة