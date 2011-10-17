النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيرية الأفلاج" تنظم رحلة عمرة لـ50 من مستفيدي الجمعية

شددت على توافر الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين بالمشاركة

أنهت جمعية الأفلاج الخيرية استعداداتها لتنظم رحلة عمرة لـ 50 شخص من مستفيديها.

وأعلنت خيرية الأفلاج تكفل فاعلي خير بالتبرع بـ 25 ألف ريال لتأمين تكاليف 50 شخصاً من مستفيدي الجمعية لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توفر شروط الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين في المشاركة في الرحلة، على أن تنطلق الرحلة في تاريخ 22/ 4/ 1443هـ بعد إنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"خيرية الأفلاج" تنظم رحلة عمرة لـ50 من مستفيدي الجمعية
سبق

أنهت جمعية الأفلاج الخيرية استعداداتها لتنظم رحلة عمرة لـ 50 شخص من مستفيديها.

وأعلنت خيرية الأفلاج تكفل فاعلي خير بالتبرع بـ 25 ألف ريال لتأمين تكاليف 50 شخصاً من مستفيدي الجمعية لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توفر شروط الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين في المشاركة في الرحلة، على أن تنطلق الرحلة في تاريخ 22/ 4/ 1443هـ بعد إنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
02:50 PM

"خيرية الأفلاج" تنظم رحلة عمرة لـ50 من مستفيدي الجمعية

شددت على توافر الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين بالمشاركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
60

أنهت جمعية الأفلاج الخيرية استعداداتها لتنظم رحلة عمرة لـ 50 شخص من مستفيديها.

وأعلنت خيرية الأفلاج تكفل فاعلي خير بالتبرع بـ 25 ألف ريال لتأمين تكاليف 50 شخصاً من مستفيدي الجمعية لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توفر شروط الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين في المشاركة في الرحلة، على أن تنطلق الرحلة في تاريخ 22/ 4/ 1443هـ بعد إنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة