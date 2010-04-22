بمدخل المجاردة الجنوبي .. أعمدة الضغط العالي تنذر بخطر الاصطدام

الأهالي طالبوا شركة الكهرباء بإزاحتها من موقعها حفاظًا على الأرواح

في مدخل محافظة المجاردة الجنوبي على امتداد "طريق الشهداء" وعلى مقربة من شارع الفن، يقع عمودا كهرباء للضغط العالي واللذان أصبحا ضمن الشارع المزدوج بعد توسيع الشارع والتوسع في سفلتة الشارع الرئيس.

وتفصيلاً، أكد عددٌ من الأهالي أن الأعمدة تنذر بخطر كبير ولاسيما وهي تقع في البوابة الجنوبية للمحافظة إضافة إلى أنها لا تتوافق مع تحسين المشهد الحضري الذي تعمل عليه مختلف الإدارات الحكومية والتطوعية في منطقة عسير بتوجيه أمير المنطقة وفق رؤية 2030 والتي تُسهم في جودة الحياة بشكلٍ فاعل.

وطالب الأهالي شركة الكهرباء والجهات ذات العلاقة إزاحة الأعمدة من موقعها حفاظًا على الأرواح.