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أمير تبوك يوجه بإطلاق حملة "يد بيد" وبر أملج توزع 1000 سلة غذائية للأسر المستفيدة

تقديراً لسرعة استجابتهم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة "كورونا"

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإطلاق حملة "يداً بيد" لتقديم يد العون للأسر المستفيدة وأصحاب المهن والأعمال الميدانية المتضررين بهذه الأزمة، وذلك مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة منذ البداية؛ لمكافحة انتشار وباء كورونا، وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم.

حيث بدأت اليوم الخميس "جمعية البر والخدمات الاجتماعية" في محافظة أملج بتنفيذ الحملة وتوزيع ألف سلة غذائية على الأسر، كما تم وضع آلية للتوزيع بعد مرحلة حصر الأسر المستفيدة، وأصحاب المهن المتضررة.

بعدها قامت بر أملج بمرحلة التوزيع والتي تُعَدّ من أهم المراحل التي تتطلب متابعة على مدار اليوم لمعرفة سير العمل والتأكد من وصول السلة الغذائية لكل مستفيد.

وتأتي هذه المبادرة في خطوة من إمارة منطقة تبوك لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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أمير تبوك يوجه بإطلاق حملة "يد بيد" وبر أملج توزع 1000 سلة غذائية للأسر المستفيدة
سبق

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإطلاق حملة "يداً بيد" لتقديم يد العون للأسر المستفيدة وأصحاب المهن والأعمال الميدانية المتضررين بهذه الأزمة، وذلك مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة منذ البداية؛ لمكافحة انتشار وباء كورونا، وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم.

حيث بدأت اليوم الخميس "جمعية البر والخدمات الاجتماعية" في محافظة أملج بتنفيذ الحملة وتوزيع ألف سلة غذائية على الأسر، كما تم وضع آلية للتوزيع بعد مرحلة حصر الأسر المستفيدة، وأصحاب المهن المتضررة.

بعدها قامت بر أملج بمرحلة التوزيع والتي تُعَدّ من أهم المراحل التي تتطلب متابعة على مدار اليوم لمعرفة سير العمل والتأكد من وصول السلة الغذائية لكل مستفيد.

وتأتي هذه المبادرة في خطوة من إمارة منطقة تبوك لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:43 PM

أمير تبوك يوجه بإطلاق حملة "يد بيد" وبر أملج توزع 1000 سلة غذائية للأسر المستفيدة

تقديراً لسرعة استجابتهم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أملج
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وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإطلاق حملة "يداً بيد" لتقديم يد العون للأسر المستفيدة وأصحاب المهن والأعمال الميدانية المتضررين بهذه الأزمة، وذلك مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة منذ البداية؛ لمكافحة انتشار وباء كورونا، وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم.

حيث بدأت اليوم الخميس "جمعية البر والخدمات الاجتماعية" في محافظة أملج بتنفيذ الحملة وتوزيع ألف سلة غذائية على الأسر، كما تم وضع آلية للتوزيع بعد مرحلة حصر الأسر المستفيدة، وأصحاب المهن المتضررة.

بعدها قامت بر أملج بمرحلة التوزيع والتي تُعَدّ من أهم المراحل التي تتطلب متابعة على مدار اليوم لمعرفة سير العمل والتأكد من وصول السلة الغذائية لكل مستفيد.

وتأتي هذه المبادرة في خطوة من إمارة منطقة تبوك لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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