أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.
"الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي
أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.فيروس كورونا الجديد
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"الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-18
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:33 PM
"الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي
أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.
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