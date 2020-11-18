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"الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:33 PM

"الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

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