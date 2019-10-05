النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال للحفاظ على الصدارة.. و"الأهلي" للزحف نحو المركز الثالث

في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تُستكمل اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربع مباريات؛ إذ يواجه الهلال الاتفاق، فيما يلتقي الأهلي الفيحاء، ويلعب التعاون مع أبها، والعدالة مع الشباب.

الاتفاق - الهلال
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة. ويهدف الهلال للحفاظ على قمته قبل لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
الهلال يحتل قمة المسابقة برصيد 13 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

الفيحاء - الأهلي
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث. ويسعى الأهلي للصعود للمركز الثالث، فيما يحارب الفيحاء للبُعد عن المناطق المتأخرة.
الأهلي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يقبع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد خمس نقاط.

العدالة - الشباب
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق. ويسعى الشباب للعودة للنتائج الإيجابية، والصعود في جدول ترتيب المسابقة.
العدالة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الشباب في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط.

التعاون - أبها
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق. ويسعى التعاون للبُعد عن مؤخرة ترتيب الجدول، فيما يحاول أبها مواصلة نتائجه الجيدة.
التعاون يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال للحفاظ على الصدارة.. و"الأهلي" للزحف نحو المركز الثالث
سبق

تُستكمل اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربع مباريات؛ إذ يواجه الهلال الاتفاق، فيما يلتقي الأهلي الفيحاء، ويلعب التعاون مع أبها، والعدالة مع الشباب.

الاتفاق - الهلال
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة. ويهدف الهلال للحفاظ على قمته قبل لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
الهلال يحتل قمة المسابقة برصيد 13 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

الفيحاء - الأهلي
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث. ويسعى الأهلي للصعود للمركز الثالث، فيما يحارب الفيحاء للبُعد عن المناطق المتأخرة.
الأهلي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يقبع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد خمس نقاط.

العدالة - الشباب
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق. ويسعى الشباب للعودة للنتائج الإيجابية، والصعود في جدول ترتيب المسابقة.
العدالة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الشباب في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط.

التعاون - أبها
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق. ويسعى التعاون للبُعد عن مؤخرة ترتيب الجدول، فيما يحاول أبها مواصلة نتائجه الجيدة.
التعاون يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
01:30 AM

الهلال للحفاظ على الصدارة.. و"الأهلي" للزحف نحو المركز الثالث

في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,187

تُستكمل اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربع مباريات؛ إذ يواجه الهلال الاتفاق، فيما يلتقي الأهلي الفيحاء، ويلعب التعاون مع أبها، والعدالة مع الشباب.

الاتفاق - الهلال
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة. ويهدف الهلال للحفاظ على قمته قبل لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
الهلال يحتل قمة المسابقة برصيد 13 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

الفيحاء - الأهلي
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث. ويسعى الأهلي للصعود للمركز الثالث، فيما يحارب الفيحاء للبُعد عن المناطق المتأخرة.
الأهلي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يقبع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد خمس نقاط.

العدالة - الشباب
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق. ويسعى الشباب للعودة للنتائج الإيجابية، والصعود في جدول ترتيب المسابقة.
العدالة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الشباب في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط.

التعاون - أبها
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق. ويسعى التعاون للبُعد عن مؤخرة ترتيب الجدول، فيما يحاول أبها مواصلة نتائجه الجيدة.
التعاون يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,563
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,457
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,510
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,159

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة