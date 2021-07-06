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بشرى خير.. الأسماك الدهنية تخفف الألم الرهيب لهذا المرض

مرض عصبي وهو الأكثر شيوعًا للألم المزمن

يصنف هذا المرض كمرض عصبي، وهو الأكثر شيوعًا للألم المزمن؛ إذ يعانيه أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، 90% منهم لا يستطيعون العمل بشكل طبيعي أثناء النوبة، وتنخفض تدريجيًّا جودة حياتهم.

وأظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك الدهنية، ساعد الأشخاص الذين يعانون صداعًا نصفيًّا متكررًا على تقليل عدد نوبات الصداع لديهم وشدتها بنسبة تصل إلى 40% يوميًّا، مقارنة بالذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالزيوت النباتية.

ووجدت الدراسة أن التهاب الأنسجة ومسارات الألم للصداع النصفي تَحدث بسبب استهلاك حمض اللينوليك الموجود بنسبة عالية في الزيوت النباتية فقط، وهذا ما يفسر قُدرة أحماض أوميجا 3 الدهنية على تهدئة الالتهابات في الأنسجة ومسارات الألم.

ووفق الباحثين، تؤكد النتائج الإيجابية لهذه الدراسة أن تغيير النظام الغذائي بالاعتماد على الأسماك بدهنها الصحي؛ من شأنه تخفيف الألم المزمن للصداع النصفي.

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بشرى خير.. الأسماك الدهنية تخفف الألم الرهيب لهذا المرض
سبق

يصنف هذا المرض كمرض عصبي، وهو الأكثر شيوعًا للألم المزمن؛ إذ يعانيه أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، 90% منهم لا يستطيعون العمل بشكل طبيعي أثناء النوبة، وتنخفض تدريجيًّا جودة حياتهم.

وأظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك الدهنية، ساعد الأشخاص الذين يعانون صداعًا نصفيًّا متكررًا على تقليل عدد نوبات الصداع لديهم وشدتها بنسبة تصل إلى 40% يوميًّا، مقارنة بالذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالزيوت النباتية.

ووجدت الدراسة أن التهاب الأنسجة ومسارات الألم للصداع النصفي تَحدث بسبب استهلاك حمض اللينوليك الموجود بنسبة عالية في الزيوت النباتية فقط، وهذا ما يفسر قُدرة أحماض أوميجا 3 الدهنية على تهدئة الالتهابات في الأنسجة ومسارات الألم.

ووفق الباحثين، تؤكد النتائج الإيجابية لهذه الدراسة أن تغيير النظام الغذائي بالاعتماد على الأسماك بدهنها الصحي؛ من شأنه تخفيف الألم المزمن للصداع النصفي.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:16 PM

بشرى خير.. الأسماك الدهنية تخفف الألم الرهيب لهذا المرض

مرض عصبي وهو الأكثر شيوعًا للألم المزمن

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
754

يصنف هذا المرض كمرض عصبي، وهو الأكثر شيوعًا للألم المزمن؛ إذ يعانيه أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، 90% منهم لا يستطيعون العمل بشكل طبيعي أثناء النوبة، وتنخفض تدريجيًّا جودة حياتهم.

وأظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك الدهنية، ساعد الأشخاص الذين يعانون صداعًا نصفيًّا متكررًا على تقليل عدد نوبات الصداع لديهم وشدتها بنسبة تصل إلى 40% يوميًّا، مقارنة بالذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالزيوت النباتية.

ووجدت الدراسة أن التهاب الأنسجة ومسارات الألم للصداع النصفي تَحدث بسبب استهلاك حمض اللينوليك الموجود بنسبة عالية في الزيوت النباتية فقط، وهذا ما يفسر قُدرة أحماض أوميجا 3 الدهنية على تهدئة الالتهابات في الأنسجة ومسارات الألم.

ووفق الباحثين، تؤكد النتائج الإيجابية لهذه الدراسة أن تغيير النظام الغذائي بالاعتماد على الأسماك بدهنها الصحي؛ من شأنه تخفيف الألم المزمن للصداع النصفي.

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