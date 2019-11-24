صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية. وقال المصدر إن النائب العام وجّه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه. وأضاف أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة. كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.

النائب العام يوجّه بضبط وإحضار شخص أساء للذات الإلهية عبدالله البرقاوي سبق 2021-11-23 صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال المصدر إن النائب العام وجّه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.



وأضاف أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة. كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 04:27 PM

اخر تعديل 24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 03:19 AM

النائب العام يوجّه بضبط وإحضار شخص أساء للذات الإلهية ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل





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صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال المصدر إن النائب العام وجّه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.



وأضاف أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة. كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.