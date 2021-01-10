النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجازة منتصف العام.. 124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل الزوّار في جازان

مع التأكيد على التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

جهّزت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة أكثر من 124 حديقة بمساحة إجمالية تزيد على 3.047.885 متراً مربعاً، و16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع، و130 ملعب كرة قدم، وتستقبل الواجهات البحرية والحدائق العامة والمتنزّهات بمنطقة جازان حالياً الكثير من الزوّار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان؛ أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز عديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان؛ ليتوافد إليها الأهالي والمقيمون والزوّار.

وبيّن أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعماً للتأكّد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكّد حرص الأمانة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخِدْمات البلدية التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوّار والمقيمين، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.

أمانة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إجازة منتصف العام.. 124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل الزوّار في جازان
سبق

جهّزت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة أكثر من 124 حديقة بمساحة إجمالية تزيد على 3.047.885 متراً مربعاً، و16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع، و130 ملعب كرة قدم، وتستقبل الواجهات البحرية والحدائق العامة والمتنزّهات بمنطقة جازان حالياً الكثير من الزوّار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان؛ أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز عديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان؛ ليتوافد إليها الأهالي والمقيمون والزوّار.

وبيّن أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعماً للتأكّد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكّد حرص الأمانة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخِدْمات البلدية التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوّار والمقيمين، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:23 PM

إجازة منتصف العام.. 124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل الزوّار في جازان

مع التأكيد على التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
2
591

جهّزت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة أكثر من 124 حديقة بمساحة إجمالية تزيد على 3.047.885 متراً مربعاً، و16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع، و130 ملعب كرة قدم، وتستقبل الواجهات البحرية والحدائق العامة والمتنزّهات بمنطقة جازان حالياً الكثير من الزوّار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان؛ أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز عديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان؛ ليتوافد إليها الأهالي والمقيمون والزوّار.

وبيّن أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعماً للتأكّد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكّد حرص الأمانة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخِدْمات البلدية التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوّار والمقيمين، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,710

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة