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"طالبان" تفرق بالقوة متظاهرين رفعوا علم أفغانستان

مسلّحوها اعتدوا عليهم بالهراوات

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم "الأربعاء"، أن حركة طالبان فرقت بشكل عنيف احتجاجًا شرقي أفغانستان.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول صحي أفغاني، أن ما لا يقل عن شخص واحد قُتل، وأصيب ستة، عندما فرقت "طالبان" بعنف احتجاجًا في مدينة جلال آباد شرقي البلاد.

وتجمّع عشرات الأشخاص في مدينة جلال آباد شرقي البلاد، لرفع العلم الوطني قبل يوم من عيد استقلال أفغانستان، الذي يحيي ذكرى نهاية الحكم البريطاني في عام 1919.

وأنزل المتظاهرون علم "طالبان"، فأطلق مسلحو الحركة النار في الهواء، وهاجموا المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تفرق بالقوة متظاهرين رفعوا علم أفغانستان
سبق

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم "الأربعاء"، أن حركة طالبان فرقت بشكل عنيف احتجاجًا شرقي أفغانستان.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول صحي أفغاني، أن ما لا يقل عن شخص واحد قُتل، وأصيب ستة، عندما فرقت "طالبان" بعنف احتجاجًا في مدينة جلال آباد شرقي البلاد.

وتجمّع عشرات الأشخاص في مدينة جلال آباد شرقي البلاد، لرفع العلم الوطني قبل يوم من عيد استقلال أفغانستان، الذي يحيي ذكرى نهاية الحكم البريطاني في عام 1919.

وأنزل المتظاهرون علم "طالبان"، فأطلق مسلحو الحركة النار في الهواء، وهاجموا المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
07:24 PM

"طالبان" تفرق بالقوة متظاهرين رفعوا علم أفغانستان

مسلّحوها اعتدوا عليهم بالهراوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم "الأربعاء"، أن حركة طالبان فرقت بشكل عنيف احتجاجًا شرقي أفغانستان.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول صحي أفغاني، أن ما لا يقل عن شخص واحد قُتل، وأصيب ستة، عندما فرقت "طالبان" بعنف احتجاجًا في مدينة جلال آباد شرقي البلاد.

وتجمّع عشرات الأشخاص في مدينة جلال آباد شرقي البلاد، لرفع العلم الوطني قبل يوم من عيد استقلال أفغانستان، الذي يحيي ذكرى نهاية الحكم البريطاني في عام 1919.

وأنزل المتظاهرون علم "طالبان"، فأطلق مسلحو الحركة النار في الهواء، وهاجموا المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

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