احتفل الشاب عبدالله بن عثمان علي بحري مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأسر الكريمة بقاعة دبليو بصبيا، وسط حضور جمع أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
"بحري" يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل الشاب عبدالله بن عثمان علي بحري مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأسر الكريمة بقاعة دبليو بصبيا، وسط حضور جمع أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
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"بحري" يحتفل بزواجه في صبياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-26
احتفل الشاب عبدالله بن عثمان علي بحري مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأسر الكريمة بقاعة دبليو بصبيا، وسط حضور جمع أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
10:47 PM
"بحري" يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل الشاب عبدالله بن عثمان علي بحري مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأسر الكريمة بقاعة دبليو بصبيا، وسط حضور جمع أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
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