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"بحري" يحتفل بزواجه في صبيا

احتفل الشاب عبدالله بن عثمان علي بحري مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأسر الكريمة بقاعة دبليو بصبيا، وسط حضور جمع أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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"بحري" يحتفل بزواجه في صبيا
سبق

احتفل الشاب عبدالله بن عثمان علي بحري مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأسر الكريمة بقاعة دبليو بصبيا، وسط حضور جمع أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
10:47 PM

"بحري" يحتفل بزواجه في صبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل الشاب عبدالله بن عثمان علي بحري مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأسر الكريمة بقاعة دبليو بصبيا، وسط حضور جمع أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,872
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,372
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,287

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