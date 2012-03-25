"الصحة": تسجيل 466 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386300 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375471 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6624 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4205 والحالات الحرجة 627 حالة.
"الصحة": تسجيل 466 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-24
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386300 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375471 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6624 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4205 والحالات الحرجة 627 حالة.
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:40 PM
"الصحة": تسجيل 466 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386300 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375471 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6624 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4205 والحالات الحرجة 627 حالة.