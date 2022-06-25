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هدف": تحمُّل نسبة من أجور السعوديين ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

بهدف رفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل ضمن بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة

يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص، بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعياً من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَن هم على رأس العمل.

تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة الإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجّه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسّرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة إلى البرنامج واحتساب الدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هدف": تحمُّل نسبة من أجور السعوديين ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
سبق

يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص، بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعياً من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَن هم على رأس العمل.

تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة الإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجّه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسّرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة إلى البرنامج واحتساب الدعم.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:33 AM
اخر تعديل
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
10:19 AM

هدف": تحمُّل نسبة من أجور السعوديين ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

بهدف رفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل ضمن بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص، بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعياً من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَن هم على رأس العمل.

تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة الإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجّه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسّرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة إلى البرنامج واحتساب الدعم.

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