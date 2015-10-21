"بوهانج" الكوري يتأهل لملاقاة "الهلال" في نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي للمباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا، ليواجه "الهلال" الذي تأهل هو الآخر.

وتغلب فريق "بوهانج" على مواطنه "أولسان" بعد الاحتكام لركلات الترجيح؛ عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان "أولسان" متقدماً في المباراة حتى الدقيقة 89، قبل أن يتعادل فريق "بوهانج" ليتعادل الفريقان، ويستمر التعادل حتى الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت للمتأهل.