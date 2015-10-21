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"بوهانج" الكوري يتأهل لملاقاة "الهلال" في نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي للمباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا، ليواجه "الهلال" الذي تأهل هو الآخر.

وتغلب فريق "بوهانج" على مواطنه "أولسان" بعد الاحتكام لركلات الترجيح؛ عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان "أولسان" متقدماً في المباراة حتى الدقيقة 89، قبل أن يتعادل فريق "بوهانج" ليتعادل الفريقان، ويستمر التعادل حتى الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت للمتأهل.

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"بوهانج" الكوري يتأهل لملاقاة "الهلال" في نهائي دوري أبطال آسيا
سبق

تأهل نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي للمباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا، ليواجه "الهلال" الذي تأهل هو الآخر.

وتغلب فريق "بوهانج" على مواطنه "أولسان" بعد الاحتكام لركلات الترجيح؛ عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان "أولسان" متقدماً في المباراة حتى الدقيقة 89، قبل أن يتعادل فريق "بوهانج" ليتعادل الفريقان، ويستمر التعادل حتى الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت للمتأهل.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
03:56 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:35 AM

"بوهانج" الكوري يتأهل لملاقاة "الهلال" في نهائي دوري أبطال آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
12,028

تأهل نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي للمباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا، ليواجه "الهلال" الذي تأهل هو الآخر.

وتغلب فريق "بوهانج" على مواطنه "أولسان" بعد الاحتكام لركلات الترجيح؛ عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان "أولسان" متقدماً في المباراة حتى الدقيقة 89، قبل أن يتعادل فريق "بوهانج" ليتعادل الفريقان، ويستمر التعادل حتى الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت للمتأهل.

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