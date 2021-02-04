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"الرشيد": "العنوسة" لا تعد ظاهرة بالمملكة ونسبة العانسات لا تتعدى الـ 10%

مستشار اجتماعي قال إن هذا الهاجس يدفع بعضهن للزواج من أشخاص غير مناسبين

رفض الكاتب عبدالعزيز الرشيد، إطلاق وصف الظاهرة على العنوسة في المملكة، كاشفًا أن نسبتها لا تتجاوز الـ10 ٪ .

وتفصيلاً، قال "الرشيد" لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية في حلقة "فوبيا العنوسة تهدد الفتيات": إن العنوسة تعبير يستخدم للمرأة التي وصلت إلى عمر 32 عامًا ولم تتزوج، لافتًا إلى أن نسبة النساء في السعودية تشكل 49 % من عدد السكان.

وأوضح أن عدد النساء من سن 15 - 32 عامًا يصل إلى مليونين و300 ألف تقريبًا، ونسبة العنوسة لدينا : في كل 10 نساء امرأة واحدة لم تتزوج ، فهي نسبةً بسيطة ولا تعد ظاهرة، والعنوسة كما هي عنوسة المرأة أيضًا هي عنوسة الرجل.

وأردف : السن المتفق عليها في المملكة أن المرأة التي تصل إلى عمر 32 سنة ولم تتزوج فهي تعد عانسًا، بينما الرجل يصل إلى 40 سنة .

من جهة أخرى، أوضح محمد الحمزة ، اختصاصي اجتماعي، أن كثيرًا من الموظفات لا يرغبن في الزواج خصوصًا من في مناصب قيادية فهي تريد أن تعطي وتنتج فأصبح العمل لديها أولوية وليس الزواج .

ولفت هشام العسلي - مستشار اجتماعي بدوره، إلى أن هاجس العنوسة يدفع بعض الفتيات للزواج من أشخاص غير مناسبين، مشيرًا إلى أن الفتاة في المدن ما إن تتجاوز سن الثلاثين حتى تبدأ بالتوتر وتقبل بأي شخص حتى لو كان متزوجًا أو غير متعلم ناصحًا الفتيات بعدم التسرع في قرار الزواج من أجل الابتعاد عن شبح العنوسة قائلاً " :تزوجي بالشكل الصحيح أو لا تتزوجي ولا تخافي سوف يأتيك رزقك في موعده إن شاء الله."

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرشيد": "العنوسة" لا تعد ظاهرة بالمملكة ونسبة العانسات لا تتعدى الـ 10%
سبق

رفض الكاتب عبدالعزيز الرشيد، إطلاق وصف الظاهرة على العنوسة في المملكة، كاشفًا أن نسبتها لا تتجاوز الـ10 ٪ .

وتفصيلاً، قال "الرشيد" لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية في حلقة "فوبيا العنوسة تهدد الفتيات": إن العنوسة تعبير يستخدم للمرأة التي وصلت إلى عمر 32 عامًا ولم تتزوج، لافتًا إلى أن نسبة النساء في السعودية تشكل 49 % من عدد السكان.

وأوضح أن عدد النساء من سن 15 - 32 عامًا يصل إلى مليونين و300 ألف تقريبًا، ونسبة العنوسة لدينا : في كل 10 نساء امرأة واحدة لم تتزوج ، فهي نسبةً بسيطة ولا تعد ظاهرة، والعنوسة كما هي عنوسة المرأة أيضًا هي عنوسة الرجل.

وأردف : السن المتفق عليها في المملكة أن المرأة التي تصل إلى عمر 32 سنة ولم تتزوج فهي تعد عانسًا، بينما الرجل يصل إلى 40 سنة .

من جهة أخرى، أوضح محمد الحمزة ، اختصاصي اجتماعي، أن كثيرًا من الموظفات لا يرغبن في الزواج خصوصًا من في مناصب قيادية فهي تريد أن تعطي وتنتج فأصبح العمل لديها أولوية وليس الزواج .

ولفت هشام العسلي - مستشار اجتماعي بدوره، إلى أن هاجس العنوسة يدفع بعض الفتيات للزواج من أشخاص غير مناسبين، مشيرًا إلى أن الفتاة في المدن ما إن تتجاوز سن الثلاثين حتى تبدأ بالتوتر وتقبل بأي شخص حتى لو كان متزوجًا أو غير متعلم ناصحًا الفتيات بعدم التسرع في قرار الزواج من أجل الابتعاد عن شبح العنوسة قائلاً " :تزوجي بالشكل الصحيح أو لا تتزوجي ولا تخافي سوف يأتيك رزقك في موعده إن شاء الله."

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
01:04 AM

"الرشيد": "العنوسة" لا تعد ظاهرة بالمملكة ونسبة العانسات لا تتعدى الـ 10%

مستشار اجتماعي قال إن هذا الهاجس يدفع بعضهن للزواج من أشخاص غير مناسبين

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
1,282

رفض الكاتب عبدالعزيز الرشيد، إطلاق وصف الظاهرة على العنوسة في المملكة، كاشفًا أن نسبتها لا تتجاوز الـ10 ٪ .

وتفصيلاً، قال "الرشيد" لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية في حلقة "فوبيا العنوسة تهدد الفتيات": إن العنوسة تعبير يستخدم للمرأة التي وصلت إلى عمر 32 عامًا ولم تتزوج، لافتًا إلى أن نسبة النساء في السعودية تشكل 49 % من عدد السكان.

وأوضح أن عدد النساء من سن 15 - 32 عامًا يصل إلى مليونين و300 ألف تقريبًا، ونسبة العنوسة لدينا : في كل 10 نساء امرأة واحدة لم تتزوج ، فهي نسبةً بسيطة ولا تعد ظاهرة، والعنوسة كما هي عنوسة المرأة أيضًا هي عنوسة الرجل.

وأردف : السن المتفق عليها في المملكة أن المرأة التي تصل إلى عمر 32 سنة ولم تتزوج فهي تعد عانسًا، بينما الرجل يصل إلى 40 سنة .

من جهة أخرى، أوضح محمد الحمزة ، اختصاصي اجتماعي، أن كثيرًا من الموظفات لا يرغبن في الزواج خصوصًا من في مناصب قيادية فهي تريد أن تعطي وتنتج فأصبح العمل لديها أولوية وليس الزواج .

ولفت هشام العسلي - مستشار اجتماعي بدوره، إلى أن هاجس العنوسة يدفع بعض الفتيات للزواج من أشخاص غير مناسبين، مشيرًا إلى أن الفتاة في المدن ما إن تتجاوز سن الثلاثين حتى تبدأ بالتوتر وتقبل بأي شخص حتى لو كان متزوجًا أو غير متعلم ناصحًا الفتيات بعدم التسرع في قرار الزواج من أجل الابتعاد عن شبح العنوسة قائلاً " :تزوجي بالشكل الصحيح أو لا تتزوجي ولا تخافي سوف يأتيك رزقك في موعده إن شاء الله."

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