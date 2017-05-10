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إصابتان بفيروس كورونا في فريق بشيكتاش التركي

أعلن بشيكتاش التركي أنّ أحد لاعبيه وواحدًا من أفراد طاقمه أصيبا بفيروس كورونا وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان عودة منافسات الدوري الشهر المقبل.

وقال بشيكتاش إنّ جميع لاعبيه وطاقمه التدريبي خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس مضيفًا أنّ الشخصين المصابين بالعدوى يخضعان حاليًا للعلاج.

وأجرت عدة أندية تركية ومنها طرابزون سبور، وغلطة سراي وفنربخشة وبشيكتاش تدريبات في مجموعات صغيرة من اللاعبين هذا الأسبوع في إطار التعليمات التي وضعها الاتحاد التركي لكرة القدم.

تركيا بشيكتاش الدوري التركي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إصابتان بفيروس كورونا في فريق بشيكتاش التركي
سبق

أعلن بشيكتاش التركي أنّ أحد لاعبيه وواحدًا من أفراد طاقمه أصيبا بفيروس كورونا وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان عودة منافسات الدوري الشهر المقبل.

وقال بشيكتاش إنّ جميع لاعبيه وطاقمه التدريبي خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس مضيفًا أنّ الشخصين المصابين بالعدوى يخضعان حاليًا للعلاج.

وأجرت عدة أندية تركية ومنها طرابزون سبور، وغلطة سراي وفنربخشة وبشيكتاش تدريبات في مجموعات صغيرة من اللاعبين هذا الأسبوع في إطار التعليمات التي وضعها الاتحاد التركي لكرة القدم.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:15 AM

إصابتان بفيروس كورونا في فريق بشيكتاش التركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بشيكتاش التركي أنّ أحد لاعبيه وواحدًا من أفراد طاقمه أصيبا بفيروس كورونا وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان عودة منافسات الدوري الشهر المقبل.

وقال بشيكتاش إنّ جميع لاعبيه وطاقمه التدريبي خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس مضيفًا أنّ الشخصين المصابين بالعدوى يخضعان حاليًا للعلاج.

وأجرت عدة أندية تركية ومنها طرابزون سبور، وغلطة سراي وفنربخشة وبشيكتاش تدريبات في مجموعات صغيرة من اللاعبين هذا الأسبوع في إطار التعليمات التي وضعها الاتحاد التركي لكرة القدم.

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