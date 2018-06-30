البدء بالسماح بترخيص الأسلحة غدًا.. هذه الشروط والإجراءات والنماذج

شروط للعمر وكشف طبي واستمارة للرخص

‏‫تبدأ صباح غدٍ الأحد، المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لترخيص الأسلحة والذخائر للمواطنين والتي تستمر لمدة عام.

ووفقًا للنظام يشترط أن يبلغ طالب الرخصة واحدًا وعشرين عامًا وأن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره وألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقًا للنموذج المعد.



وتتضمن نماذج الطلب كشفًا طبيًا ونموذج تعهد إضافة لاستمارة رخصة السلاح والتي يمكن الحصول عليها بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية إضافة لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة.

وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قِبل إدارات الأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، والسماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام ابتداءً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ.



وأكدت وزارة الداخلية أنها وإذ تعلن ذلك لتهيب بكل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنبًا للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.



كما دعت الوزارة عموم المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وبإمكان كل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال البوابة الرقمية لوزارة الداخلية.